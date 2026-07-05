Snus och tobak för en halv miljon stals i Göteborg
Snusstockar och tobak för över en halv miljon kronor har stulits från ett företag i Göteborg under söndagsmorgonen, rapporterar P4 Göteborg.
När polisen larmades till företagets lokaler var porten sönderslagen och en övergiven truck stod utanför.
– Vi tror att man har använt trucken för att forcera porten och komma åt bytet, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen