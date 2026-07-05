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Arkivbild av snus i butik. (Claudio Bresciani / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Snus och tobak för en halv miljon stals i Göteborg

Av Hedda Hallsenius
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Snusstockar och tobak för över en halv miljon kronor har stulits från ett företag i Göteborg under söndagsmorgonen, rapporterar P4 Göteborg.

När polisen larmades till företagets lokaler var porten sönderslagen och en övergiven truck stod utanför.

– Vi tror att man har använt trucken för att forcera porten och komma åt bytet, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.

I nuläget finns ingen misstänkt
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