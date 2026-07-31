En person i fritidsbåt är försvunnen efter att ha gett sig ut på sjön Roxen norr om Linköping på fredagskvällen, rapporterar Corren. Räddningstjänst har sökt efter mannen i 25-årsåldern med dykare, drönare, radar, räddningsbåt och svävare med mörkerutrustning under natten, enligt Aftonbladet.

En anhörig larmade när mannen inte kommit tillbaka på utsatt tid efter vad som skulle vara en kort båtfärd och inte kunnat nås.

– Vi har upprättat en anmälan om försvunnen person, men vi vet inte om personen har tagit sig i land någonstans, säger vakthavande befäl Tim Thorén till Corren.