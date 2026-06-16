Söt, smart och uppkopplad – därför oroar nästa robotvåg
Mjuk och lurvig rör sig ”the Familiar” genom hemmet, stor som en hund och byggd för att lära känna familjen den bor hos. Den ingår i en ny våg av hemrobotar som inte längre bara sk…
The Wall Street Journal
House Robots Are Coming—and They Will Be Dangerously Cute
Adorable machines have a secret advantage when it…
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