ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Innovation & framtid

Söt, smart och uppkopplad – därför oroar nästa robotvåg

The Familiar at the Familiar Machines & Magic office in Woburn, Mass. (Tony Luong for WSJ)

Mjuk och lurvig rör sig ”the Familiar” genom hemmet, stor som en hund och byggd för att lära känna familjen den bor hos. Den ingår i en ny våg av hemrobotar som inte längre bara sk…

Läs hela artikeln
The Wall Street Journal

House Robots Are Coming—and They Will Be Dangerously Cute

Adorable machines have a secret advantage when it…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen