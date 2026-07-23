Späckhuggare förbryllar forskare – ”spränger” fiskar

Späckhuggare rammar in i stora fiskar så hårt att bytet ”sprängs”, rapporterar The Guardian. Forskare har gjort observationer av hur en späckhuggare håller fast en död klumpfisk medan en annan snabbt simmar mot den så att den går i bitar.

Kathryn Ayres, forskare vid den ideella organisationen Beneath the Waves, fångade det inte tidigare observerade beteendet på film i juli 2024.

– Vi tror att detta kan hjälpa yngre späckhuggare att äta lättare eller så kan det bara vara för skojs skull, säger hon till tidningen.