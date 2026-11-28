”Spanska bostadskrisen är en varning för resten av Europa”
Boende har ingenstans att ta vägen och fastighetsägare vågar inte hyra ut. Spaniens bostadskris har blivit en politisk krutdurk – och ett varnande exempel för resten av Europa, skr…
The Wall Street Journal
No Homes to Rent, No Way to Evict: Inside Spain’s Housing Crisis
The dysfunctional market for homes has become a po…
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