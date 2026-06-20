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Pedro Sanchez och Begona Gomez. (Juanjo Martin / AP)
Politiska läget i Spanien

Spanska premiärministerns fru får inte lämna landet

Av Hannah Gustafsson
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Den spanska premiärministern Pedro Sanchez fru Begona Gomez får inte lämna landet. Det beslutade en domstol under lördagen, skriver AFP.

Gomez åtalas för bland annat korruption. Hon anklagas för att ha utnyttjat sin position som fru till premiärministern för sin egen vinning, något hon själv nekar till.

Nu har Gomez pass omhändertagits och två gånger i månaden måste hon inställa sig hos myndigheterna.

Domaren Juan Carlos Peinado krävde att Gomez lämnade in sitt pass
AFP  · Ofta betalvägg
Utredningen har pågått sedan april 2024
TT
Även Gomez personliga assistent Cristina Álvarez och affärsmannen Juan Carlos Barrabés åtalas (15 juni)
www.theguardian.com
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