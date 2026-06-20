Spanska premiärministerns fru får inte lämna landet

Den spanska premiärministern Pedro Sanchez fru Begona Gomez får inte lämna landet. Det beslutade en domstol under lördagen, skriver AFP.

Gomez åtalas för bland annat korruption. Hon anklagas för att ha utnyttjat sin position som fru till premiärministern för sin egen vinning, något hon själv nekar till.

Nu har Gomez pass omhändertagits och två gånger i månaden måste hon inställa sig hos myndigheterna.