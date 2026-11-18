Spanska väljaren: Vill att min flickvän ska våga gå ut
Migrationen har blivit en av de viktigaste stridsfrågorna inför det spanska nyvalen den 29 november, skriver AFP.
Den 20-årige studenten Pelayo, som inte vill uppge sitt efternamn, menar att migranter pressar ner lönerna och skapar otrygghet.
– Jag vill inte att min flickvän ska behöva vara rädd för att gå ut, säger han.
Det är en position som enligt AFP speglas av högerextrema VOX, som ser ut att bli tredje största parti.
Spaniens socialistiske president Pedro Sanchez har till skillnad från stora delar av Europa drivit en migrationsvänlig politik under sin tid vid makten.
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