”Spider man” hyllas för att ha hjälpt rullstolsburen
Spindelmannen kom till undsättning när en rullstolsburen man hade problem att korsa en sexfilig väg vid ett rödljus i Arkansas tidigare i veckan.
Christopher Hellenthal hyllas efter att han, utklädd till superhjälte, såg till att mannen kom över gatan på ett säkert sätt. Hellenthal hade precis varit på ett evenemang med superhjälte-tema och var därför perfekt klädd för att gå in i hjälterollen.
När han sprang ut ur sin bil var han fullt medveten om det lustiga i situationen.
– Jag tänkte bara: ”Jag har den här dräkten på mig, det kommer bli ganska kul”, säger 20-åringen till AP.
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