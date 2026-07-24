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Man dressed as Spider-Man helps a person in a wheelchair cross the road
Utrikes

”Spider man” hyllas för att ha hjälpt rullstolsburen

Av Patrik Dahlin
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Spindelmannen kom till undsättning när en rullstolsburen man hade problem att korsa en sexfilig väg vid ett rödljus i Arkansas tidigare i veckan.

Christopher Hellenthal hyllas efter att han, utklädd till superhjälte, såg till att mannen kom över gatan på ett säkert sätt. Hellenthal hade precis varit på ett evenemang med superhjälte-tema och var därför perfekt klädd för att gå in i hjälterollen.

När han sprang ut ur sin bil var han fullt medveten om det lustiga i situationen.

– Jag tänkte bara: ”Jag har den här dräkten på mig, det kommer bli ganska kul”, säger 20-åringen till AP.

Talesperson för polisen: Har aldrig sett något liknande
AP  · Ofta betalvägg
Mannen som fick hjälp har inte identifierats
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