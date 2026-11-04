Damallsvenskan 2026 • Omni förklarar
Sponsorer flyr och publiken sviker – därför är det kris i damernas högsta liga
Svensk damfotboll har länge skördat framgångar på landslagsnivå. Men bakom medaljerna växer krisen i damallsvenskan – med tomma läktare, flyende sponsorer och en allt osäkrare framtid.
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