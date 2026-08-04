Spotify missar användarmålet – sänker tillväxtprognosen

Spotify bommar förväntningarna för antalet användare under det andra kvartalet och spår nu en svagare användartillväxt än marknaden räknat med även under det innevarande kvartalet.

Rörelsevinsten överträffade samtidigt strömningsjättens egen prognos och bruttomarginalen stärktes.

Antalet premiumkunder blev också något högre än väntat.