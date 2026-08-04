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Genrebild. (Richard Drew / AP)
Spotifys framtid

Spotify missar användarmålet – sänker tillväxtprognosen

Av Jesper Karlsson
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Spotify bommar förväntningarna för antalet användare under det andra kvartalet och spår nu en svagare användartillväxt än marknaden räknat med även under det innevarande kvartalet.

Rörelsevinsten överträffade samtidigt strömningsjättens egen prognos och bruttomarginalen stärktes.

Antalet premiumkunder blev också något högre än väntat.

Spotifys andra kvartal 2026
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Intäkterna kom in i linje med estimaten
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
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