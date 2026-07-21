Stångades av bison och blev viral – nu berättar han

Carl Isom-McDaniel, 65, fångades på film när han stångades av en bisontjur i Yellowstone National Park i USA och flög flera meter upp i luften. Klippet blev viralt, och nu berättar han om händelsen från sjuksängen, rapporterar BBC.

Isom-McDaniel och hans barnbarn stod på avstånd och fotade den liggande bisontjuren när den plötsligt reste sig och rusade emot dem. De försökte fly bland träden, men tjuren hann ikapp Isom-McDaniel och skickade upp honom i luften.

– Den visade ingen aggression eller någonting förrän den valde ut ett mål, och det målet råkade bli jag, säger han.

Isom-McDaniel bröt lårbenet på flera ställen när han landade.

USA:s nationalparksmyndighet rekommenderar ett avstånd på minst 23 meter från bisonoxar. Isom-McDaniel och barnbarnet höll säkert avstånd, men djuren kan bli extra aggressiva under parningssäsongen.