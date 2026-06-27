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Ivar Stenberg omgiven av Gary Bettman och San Jose-spelaren Laila Edwards. (Adrian Kraus /AP/TT / AP)
NHL-draften

Stenberg tingad tvåa i draften – fyra svenskar gick tidigt

Av Daniel Persson
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Frölundas talang Ivar Stenberg gick som nummer två i NHL-draften, skriver TT. 18-åringen blev tingad av NHL-klubben San José.

– Jag är superglad. De har bra grejer på gång, sa Stenberg efteråt.

Ivar Stenberg kommer från en stark säsong i Frölunda, som bland annat kröntes av JVM-guld och VM-deltagande. De meriterna var bättre än kanadensaren Gavin McKennas, som dock likväl tingades först av alla av Toronto.

Förutom Stenberg valdes också Viggo Björck tidigt. Djurgårdsforwarden gick som nummer åtta i draften vilket innebär att han kommer kunna dra på sig Winnipegs tröja i framtiden.

I första rundan valdes också Örebros Alexander Command (12) och HV71:s Malte Gustafsson (13).

Stenberg går som tvåa i NHL-draften: ”Superglad”
TT
Stenberg räkandes som den bästa internationelle spelaren
www.nhl.com
Stenbergs bror var på plats under draften
Aftonbladet
Bara två svenskar har valts först –  fem som nummer två
Expressen
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