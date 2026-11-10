Ivar Stenberg blev matchhjälte i natt när hans San Jose vann med 3–2 efter straffläggning mot New York Islanders. 19-åringen gjorde dessutom sitt sjätte mål för säsongen under ordinarie tid, när han styrde in ett skott i första perioden. Därmed återfinns Stenberg i det yttersta toppskiktet av NHL:s poängliga för rookies. Även New York Islanders Victor Eklund gjorde mål i matchen.

Samtidigt med Stenbergs succé fortsätter kräftgången för svensklaget Vancouver. I natt förlängdes deras förlustsvit till sex raka matcher, trots mål av Jonathan Lekkerimäki.