Stjärnans monsterkontrakt är värt 4,6 miljarder
Basebollstjärnan Tarik Skubal lämnar Los Angeles Dodgers för New York Mets och han får riktigt bra betalt för detta.
Enligt AP:s uppgifter är kontraktet värt nästan 4,6 miljarder kronor.
Avtalet sträcker sig över nio år och är det största som undertecknats av en pitcher.
Tarik Skubal
Wikipedia (en)
Tarik Daniel Skubal (born November 20, 1996) is an American professional baseball pitcher who is a free agent. He has previously played in Major League Baseball (MLB) for the Detroit Tigers and Los Angeles Dodgers. Skubal was selected by the Tigers in the ninth round of the 2018 MLB draft and made his MLB debut in 2020. Skubal is a two-time American League (AL) Cy Young Award winner (2024 and 2025). In 2024, Skubal was named an All-Star and became the first American League pitcher since 2011 to capture both the pitching Triple Crown and the Cy Young Award in a full season. He was again named an All-Star in 2025 and won his second consecutive Cy Young Award.
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