(Abbie Parr / AP / TT)

Tarik Skubal tidigare i höstas.

Basebollstjärnan Tarik Skubal lämnar Los Angeles Dodgers för New York Mets och han får riktigt bra betalt för detta.

Enligt AP:s uppgifter är kontraktet värt nästan 4,6 miljarder kronor.

Avtalet sträcker sig över nio år och är det största som undertecknats av en pitcher.