Stockholmsbörsen mot röd öppning

Stockholmsbörsen ser ut att öppna veckan något lägre efter att ha stigit sex handelsdagar i rad. I Asien handlas indexen upp både i Japan och i Sydkorea efter helgens framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Samtidigt fortsätter oljepriserna ner cirka 1,5 procent och brentoljan handlas därmed under 80 dollar per fat.

SEB:s seniore ekonom Robert Bergqvist skriver i ett marknadsbrev att vi bör ”räkna med bakslag, frustration och nya hot i samtalen”, men tar samtidigt fasta på att Washington och Teheran av flera skäl vill undvika en upptrappning.

Under morgonen har forskningsbolaget Bioarctic meddelat att man ingått avtal om ett samarbete med den amerikanska läkemedelsjätten Eli Lilly som potentiellt kan vara värt över 8 miljarder kronor.

Den brittiska storbanken Barclays har inlett bevakning av riskkapitaljätten EQT med rådet jämvikt och sätter riktkursen till 360 kronor. Det innebär att banken ser en uppsida i aktien på drygt 30 procent från torsdagens stängningskurs på 276 kronor.

Ljudboksbolaget Storytel blir av med en köpstämpel efter att Pareto sänkt sin rekommendation till behåll. Riktkursen hyvlas samtidigt ner till 105 kronor från 125 kronor, vilket fortfarande betyder en uppsida på cirka 8 procent.

SEB sänker sin riktkurs för Volvo Cars till 20 kronor från 24 kronor och upprepar rådet behåll. Det är ett par procent högre än torsdagens stängningskurs på 19,49 kronor.

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