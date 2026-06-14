Stopp på E4:an vid Lilla Essingen – stor påverkan

Det råder stora trafikproblem på E4:an vid Lilla Essingen efter en trafikolycka, skriver Expressen. Bara de två vänstra körfälten är öppna förbi olycksplatsen som ligger vid trafikplats Lilla Essingen.

Olyckan har mycket stor trafikpåverkan, enligt Trafikverket.

Tre bilar var inblandade i krocken. En person fick lindriga skador och behövde inte föras till sjukhus.