Stor brand i Linköping – flerfamiljshus evakuerat
Under natten bröt en stor brand ut i ett flerfamiljshus i Ekholmen i Linköping, skriver Corren. Många av de boende evakuerades och det rör sig om uppåt 50 personer.
En lägenhet ska ha totalförstörts samtidigt som flera andra lägenheter blivit skadade i lågorna. Vid 06 på fredagen var branden under kontroll.
Det finns inga rapporter om personskador.
Polisen har inlett en utredning om allmänfarlig vårdslöshet.
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