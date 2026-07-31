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Inrikes

Stor brand i Linköping – flerfamiljshus evakuerat

Av Alice Hermansson
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Under natten bröt en stor brand ut i ett flerfamiljshus i Ekholmen i Linköping, skriver Corren. Många av de boende evakuerades och det rör sig om uppåt 50 personer.

En lägenhet ska ha totalförstörts samtidigt som flera andra lägenheter blivit skadade i lågorna. Vid 06 på fredagen var branden under kontroll.

Det finns inga rapporter om personskador.

Polisen har inlett en utredning om allmänfarlig vårdslöshet.

Orsaken till branden är ännu inte känd
TT
50 evakuerade efter stor brand i Linköping
Corren  · Ofta betalvägg
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