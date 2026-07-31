Stor brand i Linköping – flerfamiljshus evakuerat

Under natten bröt en stor brand ut i ett flerfamiljshus i Ekholmen i Linköping, skriver Corren. Många av de boende evakuerades och det rör sig om uppåt 50 personer.

En lägenhet ska ha totalförstörts samtidigt som flera andra lägenheter blivit skadade i lågorna. Vid 06 på fredagen var branden under kontroll.

Det finns inga rapporter om personskador.

Polisen har inlett en utredning om allmänfarlig vårdslöshet.