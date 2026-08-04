Stor polisinsats i Stockholms skärgård

Just nu

En stor polisinsats pågår i Stockholms skärgård, rapporterar TV4 Nyheterna.

Vittnen uppger att bland annat helikoptrar deltar i insatsen. Enligt uppgifter till Aftonbladet har en kvinna hittats skadad på en ö, men det vill polisen inte bekräfta.

– Vi kan inte säga så mycket just nu, säger presstalespersonen Robert Sennerdal.