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Stor polisinsats i Stockholms skärgård

Av Patrik Dahlin
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En stor polisinsats pågår i Stockholms skärgård, rapporterar TV4 Nyheterna.

Vittnen uppger att bland annat helikoptrar deltar i insatsen. Enligt uppgifter till Aftonbladet har en kvinna hittats skadad på en ö, men det vill polisen inte bekräfta.

– Vi kan inte säga så mycket just nu, säger presstalespersonen Robert Sennerdal.

Ärendet kom in 16.21
www.tv4.se
Uppgift: Polisen misstänker brott
Aftonbladet
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