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Stor polisinsats i Stockholms skärgård
En stor polisinsats pågår i Stockholms skärgård, rapporterar TV4 Nyheterna.
Vittnen uppger att bland annat helikoptrar deltar i insatsen. Enligt uppgifter till Aftonbladet har en kvinna hittats skadad på en ö, men det vill polisen inte bekräfta.
– Vi kan inte säga så mycket just nu, säger presstalespersonen Robert Sennerdal.
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