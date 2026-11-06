Stor polisinsats i Uppsala – en gripen för grovt brott
Polisen har under kvällen haft en större insats på flera platser i Uppsala för att utreda ett misstänkt grovt brott. En person har gripits men ingen ska ha kommit till skada.
Brottet ska ha begåtts under fredagen, enligt polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin.
– Vi utreder inte ett våldsbrott. Den gripna personen är inte hörd än, säger han till UNT.
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