Stor polisinsats utanför Norrköping – tre gripna
Tre män har gripits i samband med en stor polisinsats i Åby utanför Norrköping, rapporterar NT.
Enligt polisen har inga skott avfyrats, men de har använt en distraktionsgranat.
– Jäklar vilken smäll det var, säger en boende i området till tidningen.
Enligt polisen har ingen skadats fysiskt och det är ingen fara för allmänheten. I övrigt går polisen inte in på detaljer om vad som har hänt.
Männen är mellan 20 och 35 år gamla.
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