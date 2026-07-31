Stor polisinsats utanför Norrköping – tre gripna

Tre män har gripits i samband med en stor polisinsats i Åby utanför Norrköping, rapporterar NT.

Enligt polisen har inga skott avfyrats, men de har använt en distraktionsgranat.

– Jäklar vilken smäll det var, säger en boende i området till tidningen.

Enligt polisen har ingen skadats fysiskt och det är ingen fara för allmänheten. I övrigt går polisen inte in på detaljer om vad som har hänt.

Männen är mellan 20 och 35 år gamla.