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Illustrationsbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Stor sökinsats efter äldre kvinna utanför Borås

Av Anders Hovne
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En stor sökinsats pågår sedan onsdagskvällen efter att en kvinna i 75-årsåldern försvunnit utanför Borås, rapporterar BT. Polisen söker med helikoptrar, drönare och hundar.

Under förmiddagen kommer även militären att kallas in, rapporterar GP.

En anhörig slog larm när kvinnan inte kom hem efter sin vanliga promenad. Enligt polisen finns en sjukdomsbild som kan ligga bakom försvinnandet.

Allmänheten uppmanas att hålla sig borta för att underlätta insatsen
www.bt.se  · Ofta betalvägg
Terrängen i området beskrivs som varierad
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Polisens händelsenotis
polisen.se
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