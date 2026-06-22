Strateg spår stark sommarbörs: ”Min tes är nya rekord”

Bättre tider för svensk ekonomi rycker närmare. Då har börsen troligen mer att ge. Det säger Ålandsbankens investeringsstrateg Anders Rudolfsson till Aktiespararna.

– Min tes är att vi kommer få nya all-time-highs under sommaren. Börsbolagen kommer att rapportera bra vinster framöver, säger han och lyfter särskilt fram cykliska verkstadsaktier som ABB, Sandvik, Atlas Copco och Assa Abloy.

Danske Banks aktiestrateg Maria Landeborn fokuserar i stället på framstegen mellan USA och Iran i fredsförhandlingarna, skriver EFN.

– Stockholmsbörsen skulle kunna lyfta mellan 10 till 15 procent för helåret, säger hon.

Tar konjunkturen dessutom fart parallellt med bättre makrodata kan börsen stiga mer än så, tillägger hon.