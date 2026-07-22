Strimlad sallad tros ligga bakom stort utbrott i USA

Tusentals personer i minst fem olika delstater i USA har insjuknat i magparasiten cyclospora. Hälso- och socialminister Robert F Kennedy Jr menar nu att utbrottet är ”under kontroll”, skriver ABC News.

– Vi har genomfört en omfattande forensisk och epidemiologisk utredning, och vi har identifierat källan till utbrottet. Vi och de berörda företagen har genomfört en återkallelse av produkterna.

Bakom de svåra magsmärtorna tros vara strimlad isbergsallad som serverats på snabbmatskedjor, bland annat Taco Bell och Subway.

Samtidigt får Trumpadministrationen kritik för att ha sparat 11,4 miljarder dollar i bidrag till lokala folkhälsomyndigheter. Enligt en del experter kan det ha bidragit till den stora spridningen, skriver SVT Nyheter. Men det är något som myndigheten CDC slår tillbaka mot.