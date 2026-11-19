Ett större strömavbrott drabbade Norrköping under morgonen, rapporterar NT.

Fler än 11 000 hushåll drabbades i stadens centrala delar, när strömmen försvann vid 03.30-tiden.

Eons tekniker har varit på plats och vid 06.30 ska strömmen ha varit tillbaka. Strömavbrottet berodde på ett fel i huvudtransformatorn i Norrköpings hamnområde.

– Nu lyser Norrköping igen, säger Björn Persson, regionchef på Eon till NT.