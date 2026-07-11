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Studie: Kvinnor sover bättre än män – men tror det motsatta
Nästan varannan kvinna upplever att de sover dåligt. Men när forskarna mätte vad som faktiskt hände under natten visade resultaten något helt annat.
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