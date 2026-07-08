Studie: Tarmfloran kan avslöja risk för diabetes

Det går inte att ge kostråd än utifrån studien, men på ett övergripande plan stödjer den dagens rekommendationer om att äta mat som är rik på fibrer.

Det går på förhand att se tydliga förändringar i tarmfloran hos personer som långt senare insjuknar i typ 2-diabetes, enligt en ny studie som letts av forskare från Chalmers tekniska högskola.

Upptäckten ökar chansen att kunna identifiera personer i riskzonen tidigt och sätta in förebyggande åtgärder.

Gaël Toubon, forskare på Chalmers, säger att ett avföringsprov i framtiden kan komplettera andra riskfaktorer som övervikt, ärftlighet och blodsockernivå.

– Forskning på tarmfloran har tagit stora steg den senaste tiden, men den nya kunskapen har knappt någon klinisk användning än.