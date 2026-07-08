Studie: Tarmfloran kan avslöja risk för diabetes
Det går på förhand att se tydliga förändringar i tarmfloran hos personer som långt senare insjuknar i typ 2-diabetes, enligt en ny studie som letts av forskare från Chalmers tekniska högskola.
Upptäckten ökar chansen att kunna identifiera personer i riskzonen tidigt och sätta in förebyggande åtgärder.
Gaël Toubon, forskare på Chalmers, säger att ett avföringsprov i framtiden kan komplettera andra riskfaktorer som övervikt, ärftlighet och blodsockernivå.
– Forskning på tarmfloran har tagit stora steg den senaste tiden, men den nya kunskapen har knappt någon klinisk användning än.
Fakta om diabetes
- Antalet vuxna med diabetes i världen har mer än fördubblats sedan 1990.
- År 1990 hade cirka 7 procent av världens vuxna befolkning diabetes – år 2022 var siffran omkring 14 procent.
- I dag lever över 800 miljoner människor med sjukdomen globalt.
- Mer än 90 procent av fallen utgörs av typ 2-diabetes. Denna diabetesform drabbar främst vuxna och kännetecknas av en minskad insulinkänslighet, så kallad insulinresistens, vilken kan uppkomma till följd av till exempel övervikt, stillasittande och rökning.
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