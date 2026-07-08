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Det går inte att ge kostråd än utifrån studien, men på ett övergripande plan stödjer den dagens rekommendationer om att äta mat som är rik på fibrer. (Shutterstock)
Växande diabetesproblematiken

Studie: Tarmfloran kan avslöja risk för diabetes

Av Helena Sällström
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Det går på förhand att se tydliga förändringar i tarmfloran hos personer som långt senare insjuknar i typ 2-diabetes, enligt en ny studie som letts av forskare från Chalmers tekniska högskola.

Upptäckten ökar chansen att kunna identifiera personer i riskzonen tidigt och sätta in förebyggande åtgärder.

Gaël Toubon, forskare på Chalmers, säger att ett avföringsprov i framtiden kan komplettera andra riskfaktorer som övervikt, ärftlighet och blodsockernivå.

– Forskning på tarmfloran har tagit stora steg den senaste tiden, men den nya kunskapen har knappt någon klinisk användning än.

Studien stödjer generellt dagens rekommendationer om att äta mycket frukt, grönsaker, baljväxter och fullkorn
pressmeddelande · news.cision.com
I studien undersöktes avföringsprover från drygt 4 600 vuxna svenskar
TT
Diabetes typ 2
bakgrund · www.1177.se

Fakta om diabetes

  • Antalet vuxna med diabetes i världen har mer än fördubblats sedan 1990.
  • År 1990 hade cirka 7 procent av världens vuxna befolkning diabetes – år 2022 var siffran omkring 14 procent.
  • I dag lever över 800 miljoner människor med sjukdomen globalt.
  • Mer än 90 procent av fallen utgörs av typ 2-diabetes. Denna diabetesform drabbar främst vuxna och kännetecknas av en minskad insulinkänslighet, så kallad insulinresistens, vilken kan uppkomma till följd av till exempel övervikt, stillasittande och rökning.
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