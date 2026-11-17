I samband med beskedet att Bert Sundström lämnar SVT efter 36 år öppnades en chatt där läsarna kunde ställa frågor till den mångårige korrespondenten.

En person frågade om Sundström tyckte att SVT blivit ”mer vänstervridet med åren”.

”I mina ögon är SVT klart höger. Kanske var vänster på 60-talet. Men i dag absolut inte”, skriver han.

SVT:s utrikeschef Daniel Kederstedt noterade inlägget i chatten, berättar han i ett mejl till Expressen.

”Han tycker att SVT lutar åt höger och det är ju ingen nyhet att andra tycker det motsatta. Som utrikeschef är jag van vid att få båda synpunkterna”, skriver Kederstedt.