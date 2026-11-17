SVT-profilen Bert Sundström slutar – efter 36 år
Journalisten Bert Sundström, 67, går i pension efter 36 år på SVT, rapporterar SVT Nyheter.
Han spenderade större delen av sin karriär i Moskva, där han var utrikesreporter mellan 2002 och 2023, då han lämnade rollen och återvände till SVT i Stockholm.
Under arabiska våren 2011 rapporterade Sundström från Kairo. Där blev han knivhuggen och misshandlad och skadades allvarligt.
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