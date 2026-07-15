Superrika ”landmaxxar”: Nu köper de inte bara huset – utan också hela grannskapet
Den ultimata miljardärsflexen är inte längre att bara köpa en stor herrgård eller två – nu köper de även granntomterna, skriver Wall Street Journal.
The Wall Street Journal
The Superrich Aren’t Just Buying Mansions—They Want the Entire Block
‘Landmaxxers’ like Ken Griffin and Larry Ellison s…
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