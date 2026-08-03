Surfande hundar samlar in pengar för djurskydd

För tionde året i rad har surf-VM för hundar gått av stapeln i Kalifornien. Hundratals personer samlades för att se på helgens tävling, som utöver rent nöje även samlar in pengar till lokala djurskyddsorganisationer.

Segrare i tre olika storleksklasser korades, men någon totalvinnare blev det inte den här gången. Vädret satte helt enkelt stopp, skriver ABC.

Hundägaren Sophia Sadlowski berättar att hon satte sin dvärgpinscher Rusty på en surfbräda för första gången för att ta fina bilder, men sedan dess vill hunden inte hoppa av.

– Vi blev fast, säger hon till AP.