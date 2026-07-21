Surfande säl fångad av Kustbevakningens kamera

Kustbevakningen fick förra veckan se en ovanlig syn när man passerade Hanöbukten: en säl som gled fram på en surfbräda.

Bilden har publicerats på Kustbevakningens Facebooksida där man även uppmanar människor att märka upp sina flytvästar ”och andra flytetyg” med namn och nummer – för att undvika onödiga sjöräddningslarm.

”Om de hittas drivande kan vi nämligen ringa upp dig och fråga om allt är okej. Eller berätta att vi misstänker att en säl lånat din bräda”, skriver man i inlägget.