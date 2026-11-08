Den norsksvenska kompositören Rebekka Karijord lyfts fram som en favorit till flera av årets filmpriser, rapporterar Kulturnytt.

Hon gör musiken till den amerikanska filmen ”Tenzing”, som handlar om sherpan och bergsbestigaren Tenzing Norgay som tillsammans med britten Edmund Hillary blev de första att nå toppen av Mount Everest. Filmmusiken har nominerats till Hollywood Music in Media Awards och spelats upp live för Oscars- och Bafta-juryn.

Tibetansk opera har stått i centrum för Karijords arbete.

– Det är ju en berättelse som utspelar sig långt ifrån mitt ursprung [...] Men det är också en Hollywoodfilm som behöver de här cinematiska musklerna, säger hon.