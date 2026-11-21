Svensk polis öppnar station Irak – ska jaga gängkriminella
Sverige öppnar en polisstation i Irak.
– Målet är att nå de personer som driver på våldsvågen från utlandet, säger rikspolischef Petra Lundh i Ekots lördagsintervju.
Lundh beskriver satsningen som ett pilotprojekt. Den irakiska stationen öppnar i början av nästa år.
I framtiden kan stationer även i andra länder komma att bli aktuella.
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