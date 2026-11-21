Rikspolischef Petra Lundh till vänster, en gata i Iraks huvudstad Bagdad till höger.

Sverige öppnar en polisstation i Irak.

– Målet är att nå de personer som driver på våldsvågen från utlandet, säger rikspolischef Petra Lundh i Ekots lördagsintervju.

Lundh beskriver satsningen som ett pilotprojekt. Den irakiska stationen öppnar i början av nästa år.

I framtiden kan stationer även i andra länder komma att bli aktuella.