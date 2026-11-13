En svensk man, som varit internationellt efterlyst, greps på torsdagen i Jordanien, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Mannen misstänks bland annat för anstiftan till grovt vapenbrott, anstiftan till mordbrand, grovt övergrepp i rättssak och stämpling till allmänfarlig ödeläggelse.

Polisen skriver att mannen bedöms ha haft ”stor påverkan på det grova våldet” i framför allt södra Sverige, men också i andra delar av landet.

Mannen kommer nu att begäras utlämnad till Sverige.