Medier i Irak rapporterar om gripanden som sker med koppling till det svenska gängkriget, säger SR:s Mellanösternkorrespondent Lina Malers.

– När en tidigare gängtopp i Foxtrot sköts ihjäl här på en gata i Bagdad, så rapporterades det om som att ’Sverige kommer med våld till Irak’.

Hon säger att många svenska gängkriminella väljer att gömma sig i Irak, men också orsakar våld på plats. Nu ska Sverige öppna en station i landet där ett antal poliser ska stationeras i ett nytt pilotprojekt, uppger rikspolischef Petra Lundh i Ekots lördagsintervju.