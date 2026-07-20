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Kriminologen Linn Persson (t h) (TT / Malmö universitet)
Svenska brottsbekämpningen

Svensk studie visar samband mellan psykisk ohälsa och brott bland unga

Av Matilda Glaser
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En ny studie från Malmö universitet visar på samband mellan psykisk ohälsa och ungdomsbrottslighet. Kriminologen Linn Persson, som ligger bakom studien, säger till Sydsvenskan att utländsk forskning visat samma samband, men att hon blev överraskad över att kopplingen var så tydlig även i Sverige.

Hon menar att barn- och ungdomspsykiatrin bör få en större roll i det brottsförebyggande arbetet.

– Man kan ge föräldrarna stöd i hur de ska bemöta de här problemen. De kan vara rätt svåra att hantera som förälder, säger hon till tidningen.

Studien visar även på skillnader mellan flickor och pojkar, där flickors problem ofta är mindre utåtriktade och riskerar att missas, enligt Persson.

Studien bygger på data från 400 ungdomar som följts över tid
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Ny studie: Sambandet mellan psykisk ohälsa och brott ser olika ut för flickor och pojkar (24 juni)
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Svenska brottsbekämpningenMalmö universitetForskning & vetenskap