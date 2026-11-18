Svensk travsport i kris: ”Har levt över våra tillgångar”
Organisationen Svensk travsport måste spara och minskar anslagen till aktiva tävlande och travbanor med 270 miljoner kronor under 2027.
– Vi har levt över våra tillgångar och nu behöver vi ta ansvar för det, säger vd Jörgen Forsberg.
Den ekonomiska motvinden har flera förklaringar. Dels har spelintäkterna varit lägre än beräknat. Dels bidrar den svaga konjunkturen, enligt organisationen.
bakgrund
Svensk travsport
Wikipedia (sv)
Svensk Travsport (ST), före 2010 Svenska Travsportens Centralförbund (STC), är huvudorganisation för föreningar som bedriver travsport i Sverige. Verksamheten omfattar bland annat registrering, diarieföring, regelverk och utbildningsverksamhet, men däremot inte spelverksamhet, vilket sköts av AB Trav & Galopp (ATG), där ST är delägare. Organisationen har sitt hemvist i Hästsportens Hus intill den svenska nationalbanan Solvalla i Stockholm.
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