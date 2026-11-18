Arkivbild från maj: Örjan Kihlström med hästen Allegiant i finalen i Elitloppet på Solvalla.

Organisationen Svensk travsport måste spara och minskar anslagen till aktiva tävlande och travbanor med 270 miljoner kronor under 2027.

– Vi har levt över våra tillgångar och nu behöver vi ta ansvar för det, säger vd Jörgen Forsberg.

Den ekonomiska motvinden har flera förklaringar. Dels har spelintäkterna varit lägre än beräknat. Dels bidrar den svaga konjunkturen, enligt organisationen.