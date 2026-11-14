Vy över ett område nära den israeliska bosättningen Maale Adumim på den ockuperade Västbanken.

Sveriges allmänna pensionsfonder, AP-fonderna, har investerat uppemot nio miljarder kronor i bolag som FN kopplar till israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark, rapporterar Ekot.

Det handlar om fem företag som enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter bidrar till en negativ påverkan på palestiniers självbestämmanderätt: Airbnb, Booking, Expedia, Heidelberg Materials och Motorola Solutions.

Representanter för flera av AP-fonderna säger till Ekot att man följer sina etiska riktlinjer. Men Jakob König, som leder organisationen Fair Finance Guide, är kritisk.

– Jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att de fortsätter investera svenskas pensionspengar i verksamhet som går rakt emot folkrätten, säger han.