De svenska intagna på Tartufängelset i Estland har flera klagomål på fängelsemiljön – och de allra flesta gäller maten.

Fängelset uppges servera mycket soppa och små mängder protein, nästan uteslutande kyckling. Enligt de intagna fördelas 100 gram kyckling på sju personer både till lunch och middag.

Nu vidtar Kriminalvården åtgärder, säger projektansvarige Niklas Bellström till SvD.

– Estland har meddelat att de ska rekrytera en ny köksansvarig och experter från Kriminalvården kommer att skickas ner för att se över menyerna tillsammans med Tartus nyrekrytering.