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”Svenska migrationsskiftet följs av EU:s högerpartier”

Sweden Democrats (SD) leader Jimmie Åkesson gives a speech during Almedalen Week. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)

Sveriges kraftigt minskade invandring följs noga av högerpartier runt om i Europa. Nettomigrationen har fallit från 117 000 personer 2016 till 12 000 i fjol efter skärpta asylregle…

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The Economist

Sweden squashed migration. The populist right wants to go further

The Sweden Democrats could be heading for a bigger…

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