”Svenska migrationsskiftet följs av EU:s högerpartier”
Sveriges kraftigt minskade invandring följs noga av högerpartier runt om i Europa. Nettomigrationen har fallit från 117 000 personer 2016 till 12 000 i fjol efter skärpta asylregle…
The Economist
Sweden squashed migration. The populist right wants to go further
The Sweden Democrats could be heading for a bigger…
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