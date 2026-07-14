Svenskar skulle sakna natur och kranvatten mest vid flytt

Svenskar skulle sakna kranvattnet, naturen och årstiderna mest om de flyttade utomlands, visar en opinionsmätning som Verian tagit fram på uppdrag av Fastighetsbyrån. Det rapporterar GP.

49 procent skulle sakna möjligheten att dricka vatten direkt ur kranen och nästan lika många skulle sakna den svenska naturen. Knappt en tredjedel skulle längta tillbaka till årstiderna.

Lösviktsgodis, snus och fika hamnar klart längre ner på listan.