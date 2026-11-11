Filip Forsberg och Nils Höglander firar efter ett av den förstnämndes mål.

Nils Höglander stod för passningarna när Filip Forsberg satte två mål i Nashvilles seger mot Los Angeles i natt. Matchen slutade 3–0 efter att ytterligare en svensk – Adam Wilsby – satte det sista målet i tom bur.

De senaste fyra matcherna har Forsberg klivit av isen mållös, men det tog han alltså igen med besked. Fullträffarna innebär att svensken har gjort sju mål hittills under NHL-säsongen.