Sverige förlänger den inre gränskontrollen i sex månader på grund av det försämrade säkerhetsläget, rapporterar DN.

Beslutet har fattats av regeringen, som bland annat hänvisar till att hybridhoten inom Schengen ökat till följd av Rysslands krig i Ukraina.

”Beslutet grundar sig på bedömningen att det råder ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten”, skriver regeringen.

Den inre gränskontrollen träder i kraft den 12 november och gäller till den 11 maj 2027, när det tidigare beslutet från i maj löper ut.