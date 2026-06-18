Sverige ställs mot Litauen i första VM-kvalmatchen

Det svenska damlandslaget får möta Litauen i den första play off-matchen till VM 2027. Sverige misslyckades med att kvala in direkt efter ett misslyckat kvalspel där man slutade trea bakom både Italien och Danmark i kvalgruppen.

Om Sverige slår Litauen väntar ett direkt avgörande möte mot vinnaren av matchen mellan Tjeckien och Skottland.

Det första dubbelmötet mot Litauen spelas i mitten av oktober.