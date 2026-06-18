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Bella Andersson, Amanda Nildén, Julia Zigiotti Olme, Stina Blackstenius och Felicia Schröder. (MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VM 2027

Sverige ställs mot Litauen i första VM-kvalmatchen

Av Jacob Ruderstam
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Det svenska damlandslaget får möta Litauen i den första play off-matchen till VM 2027. Sverige misslyckades med att kvala in direkt efter ett misslyckat kvalspel där man slutade trea bakom både Italien och Danmark i kvalgruppen.

Om Sverige slår Litauen väntar ett direkt avgörande möte mot vinnaren av matchen mellan Tjeckien och Skottland.

Det första dubbelmötet mot Litauen spelas i mitten av oktober.

Sverige undvek tuffare motståndare
Aftonbladet
VM 2027 spelas i Brasilien
TT
Totalt ska 32 lag spela i VM nästa år
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