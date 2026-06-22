Svindlarnas nya mål i USA: Utvisningshotade migranter
I slutet av april uppdagades ett omfattande bedrägeri i Orange County, Florida. Hundratals desperata migranter hade svindlats på sina livsbesparingar av en falsk advokatfirma. Bedr…
The Economist
Scammers are preying on America’s illegal immigrants
Fake lawyers see opportunity in Donald Trump’s cra…
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