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Perspektiv på världen

Svindlarnas nya mål i USA: Utvisningshotade migranter

A group of undocumented migrants is deported by U.S. Immigration and Customs Enforcement agents and handed over to Mexican authorities on March 13, 2026. (Felix Marquez /AP/TT / AP)

I slutet av april uppdagades ett omfattande bedrägeri i Orange County, Florida. Hundratals desperata migranter hade svindlats på sina livsbesparingar av en falsk advokatfirma. Bedr…

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The Economist

Scammers are preying on America’s illegal immigrants

Fake lawyers see opportunity in Donald Trump’s cra…

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