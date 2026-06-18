SVT flyttar slutdebatten inför valet till Gävle

SVT väljer att flytta slutdebatten inför riksdagsvalet från Stockholm till Gävle. Det säger programchefen Michael Kucera till TT.

– Vår ambition är att spegla hela Sverige.

Slutdebatten kommer att direktsändas den 11 september. Elisabeth Marmorstein och Fouad Youcefi kommer att vara programledare.

Även de traditionella utfrågningarna kommer ske på andra orter, nämligen partiledarnas hemstäder.