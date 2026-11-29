SVT-kollegan: ”Hon värnade om alla som hon kände”
Familj, vänner och tidigare kollegor sörjer Suzanne Axell, som dog på fredagen. Ragnar Dahlberg, som arbetade med Axell på SVT-programmet ”Go’kväll”, minns en person som stod med ”båda fötterna på jorden”.
– Hon värnade mycket om sina vänner och såg till att alla skulle ha det bra, framför allt sina släktingar, sin gamla mamma. Hon värnade ju om alla som hon kände, säger han till Expressen.
bakgrund
Suzanne Axell
Wikipedia (sv)
Suzanne Axell, född 27 december 1955 i Enskede församling, Stockholms stad, är en svensk journalist och programledare. Hon var programledare för SVT:s Fråga doktorn från 2003 till 2021. Våren 2021 deltog Axell i TV4:s Let's Dance. Hon har även arbetat på bland annat Expressen, Arbetet, Radio Uppland, Radio Stockholm och Sveriges Radio P4.
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