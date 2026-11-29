Arkivbild från 2010: Suzanne Axell, journalist och programledare för SVT-programmet ”Fråga doktorn” som nu fyller 55 år.

Familj, vänner och tidigare kollegor sörjer Suzanne Axell, som dog på fredagen. Ragnar Dahlberg, som arbetade med Axell på SVT-programmet ”Go’kväll”, minns en person som stod med ”båda fötterna på jorden”.

– Hon värnade mycket om sina vänner och såg till att alla skulle ha det bra, framför allt sina släktingar, sin gamla mamma. Hon värnade ju om alla som hon kände, säger han till Expressen.