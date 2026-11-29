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Tv-profilen Suzanne Axell är död
Tv-profilen Suzanne Axell är död. Hon dog i sitt hem under fredagen, uppger hennes nära vän Annica Triberg för TT.
Axell är framförallt känd för SVT-programmet Fråga doktorn, som hon ledde mellan 2003 och 2021.
Axell blev 70 år gammal.
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bakgrund
Suzanne Axell
Wikipedia (sv)
Suzanne Axell, född 27 december 1955 i Enskede församling, Stockholms stad, är en svensk journalist och programledare. Hon var programledare för SVT:s Fråga doktorn från 2003 till 2021. Våren 2021 deltog Axell i TV4:s Let's Dance. Hon har även arbetat på bland annat Expressen, Arbetet, Radio Uppland, Radio Stockholm och Sveriges Radio P4.
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