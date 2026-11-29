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Tv-profilen Suzanne Axell är död. Hon dog i sitt hem under fredagen, uppger hennes nära vän Annica Triberg för TT.

Axell är framförallt känd för SVT-programmet Fråga doktorn, som hon ledde mellan 2003 och 2021.

Axell blev 70 år gammal.

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