SVT sökte ”spetsigare” åsikter till ”Gift vid första ögonkastet”
När SVT castade deltagare till omsusade ”Gift vid första ögonkastet XL” sökte de aktivt personer med ”spetsigare” åsikter, säger SVT:s programchef Charles Franz till Kulturnytt.
Det trots att kanalen tidigare förnekat att man ändrat urvalsprocessen.
Tobias Sahlin, som under säsongen synts som expert i programmet, säger att det känns oärligt, och att han inte haft en aning om intentionen med urvalet.
– Det hade inte jag gått med på, säger Sahlin, som tidigare kritiserat SVT och meddelat att han inte kommer vara med i nästa säsong.
Charles Franz skriver i en kommentar till SR att han håller med om att experterna borde fått informationen, och att det är oklart varför den inte nådde fram.
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