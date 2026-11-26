När SVT castade deltagare till omsusade ”Gift vid första ögonkastet XL” sökte de aktivt personer med ”spetsigare” åsikter, säger SVT:s programchef Charles Franz till Kulturnytt.

Det trots att kanalen tidigare förnekat att man ändrat urvalsprocessen.

Tobias Sahlin, som under säsongen synts som expert i programmet, säger att det känns oärligt, och att han inte haft en aning om intentionen med urvalet.

– Det hade inte jag gått med på, säger Sahlin, som tidigare kritiserat SVT och meddelat att han inte kommer vara med i nästa säsong.

Charles Franz skriver i en kommentar till SR att han håller med om att experterna borde fått informationen, och att det är oklart varför den inte nådde fram.