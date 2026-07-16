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Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och vd Jens Henriksson. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Penningtvättshärvan på Swedbank

Swedbank har gjort upp med USA – betalar halv miljard

Av Andreas Victorzon
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Swedbank har nått en uppgörelse med amerikanska myndigheter om att betala 50 miljoner dollar, motsvarande cirka 482 miljoner kronor, för bristande informationsgivning 2016 och 2018. Det uppger storbanken i ett pressmeddelande.

Utredningen har bedrivits i Sverige, Estland och USA och gällt bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering samt informationsgivning under 2007–2019.

– Vi kan nu lägga den bakom oss, säger vd:n Jens Henriksson i ett uttalande.

Därmed är samtliga utredningar kopplade till bankens historiska brister avslutade, enligt Swedbank. Kostnaden redovisas i tredje kvartalet.

Göran Persson: Swedbank kan nu fullt ut fokusera på kunderna, affären och aktieägarna
pressmeddelande · mfn.se
Swedbanks aktie steg efter beskedet
Dagens Industri  · Ofta betalvägg

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Penningtvättshärvan på SwedbankPenningtvättSwedbankJens HenrikssonBank, finans & försäkringUSA