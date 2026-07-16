Swedbank har gjort upp med USA – betalar halv miljard
Swedbank har nått en uppgörelse med amerikanska myndigheter om att betala 50 miljoner dollar, motsvarande cirka 482 miljoner kronor, för bristande informationsgivning 2016 och 2018. Det uppger storbanken i ett pressmeddelande.
Utredningen har bedrivits i Sverige, Estland och USA och gällt bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering samt informationsgivning under 2007–2019.
– Vi kan nu lägga den bakom oss, säger vd:n Jens Henriksson i ett uttalande.
Därmed är samtliga utredningar kopplade till bankens historiska brister avslutade, enligt Swedbank. Kostnaden redovisas i tredje kvartalet.
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